L'Inter Milan s'est imposé 2-1 face à la Spezia lors de la 13e journée de Serie A dimanche grâce au 11e but de la saison de Romelu Lukaku. Les Intéristes sont deuxièmes du classement derrière l'AC Milan qui gagné 1-2 à Sassuolo avec un but d'Alexis Saelemaekers.Sixième victoire d'affilée pour l'Inter Milan qui l'a emporté 2-1 face à la Spezia grâce à des buts d'Achraf Hakimi (51e) et de Romelu Lukaku sur penalty (71e) contre un de Roberto Piccoli (90e+4). Lukaku, auteur de son 11e but de la saison, a été remplacé à la 80e. L'Inter (30 points) reste deuxième de Serie A à un point du Milan AC. La Spezia reste 17e, premier relégable, avec 11 points. L'AC Milan continue sa belle série d'invincibilité. Son succès 1-2 à Sassuolo q été obtenu grâce, tout d'abord, au but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, inscrit par Rafael Leao après 6 secondes de jeu seulement. C'est Alexis Saelemaekers qui a inscrit le deuxième but milanais (26e) avant que Domenico Berardi ne réduise l'écart en fin de rencontre (89e). Saelemaekers est sorti à la 79e minute. Cette victoire permet aux hommes de Stefano Pioli de garder la tête de la Serie A avec 31 points. Sassuolo, en perte de vitesse après un excellent début de saison, loupe le coche et reste 6e avec 23 unités. Daam Foulon, qui est entré au jeu à la 80e minute, a aidé Benevento à remporter une victoire importante pour le maintien face au Genoa. Benevento s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Roberto Insigne (57e) et de Marco Sau (89e) et remonte à la 12e place de la Serie A avec 15 points. La Genoa est toujours dans la zone rouge, les Génois sont 19e avec 7 points. En France, Renaud Emond a obtenu sa 3e titularisation de la saison avec le FC Nantes qui a arraché un point in extremis contre Angers (1-1), Bridge Ndilu égalisant dans les arrêts de jeu (90e+4) pour les Nantais après l'ouverture du score de Romain Thomas (42e). Emond, qui n'a inscrit qu'un but en Ligue 1 cette saison, est sorti à la 55e minute. Nantes enregistre toutefois un 7e match d'affilée sans victoire et occupe la 15e place avec 15 points. Angers est 9e avec 24 unités. Eliot Matazo n'a pas quitté le banc de l'AS Monaco qui est venu s'imposer 0-1 à Dijon, un but de Kevin Volland à la 15e minute. Monaco est 6e avec 26 points alors que Dijon reste lanterne rouge avec 9 points. (Belga)