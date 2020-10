Les Diables Rouges se retrouveront ce lundi à Tubize pour préparer non pas une ou deux, comme c'est le cas habituellement hors grands tournois, mais trois rencontres: un amical contre la Côte d'Ivoire (8 octobre à Bruxelles) et deux matchs de Ligue des Nations, face à l'Angleterre (11 octobre à Londres) et en Islande (14 octobre à Reykjavik).Roberto Martinez a sélectionné 34 joueurs. Parmi eux, cinq nouveaux: Sebastiaan Bornauw (Cologne), Joris Kayembe (Charleroi), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Zinho Vanheusden (Standard). Bornauw, Saelemaekers et Vanheusden ne seront normalement disponibles que pour le match amical, car il est prévu qu'ils rejoignent ensuite les espoirs, qui essaient de se qualifier pour l'Euro U21. Le sélectionneur sait déjà qu'il devra se passer d'Eden Hazard, victime d'une blessure musculaire et asbent de la sélection du Real Madrid pour le match contre Levante dimanche. L'Espagnol avait déjà dû renoncer à Thorgan Hazard et Adnan Januzaj, blessés. Thomas Vermaelen, comme le mois passé, ne sera pas de la partie, les autorités japonaises, où il évolue, ne lui permettant pas de rejoindre la Belgique en raison de la situation sanitaire. Au rayon des bonnes nouvelles, Yari Verschaeren figure dans la sélection d'Anderlecht pour le Club Bruges. Le jeune milieu de terrain pointait parmi les incertitudes en raison de son test positif au Covid-19. Ces dernières heures, une autre interrogation est apparue. Elle concerne Dries Mertens en raison de l'imbroglio autour du match Juventus-Naples: les joueurs de Naples n'ont pu partir comme prévu samedi soir pour Turin, sur décision des autorités sanitaires locales après deux cas de Covid-19 dans l'effectif. Quelques heures plus tard, la Ligue italienne de football confirmait cependant que la rencontre était maintenue. Le club napolitain est sous surveillance renforcée depuis son match de dimanche dernier contre le Genoa, un club où est apparu un foyer de contamination de Covid-19 avec 17 joueurs testés positifs en une semaine, Naples a organisé plusieurs séries de tests cette semaine. Par rapport au précédent rassemblement, Michy Batshuayi sera présent dès le début. Le mois passé, l'attaquant de Crystal Palace avait rejoint la sélection après le match au Danemark et s'était illustré contre l'Islande, réalisant un doublé. Christian Benteke est lui de retour dans la sélection. Landry Dimata n'a pas été repris. La Belgique est en tête du groupe 2 de la Ligue des Nations après les victoires au Danemark (0-2) et contre l'Islande (5-1). L'Angleterre, victorieuse en Islande (0-1) et accrochée au Danemark (0-0), suit avec 4 unités. (Belga)