Les diocèses de Belgique invitent la population à allumer une bougie le 25 mars, jour de l'Annonciation, a indiqué vendredi en début d'après-midi Tommy Scholtès, porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique. Cette action vise notamment à soutenir les services hospitaliers qui luttent contre le Covid-19. Une communication officielle devrait être faite d'ici la fin de la journée.L'annonce fait suite à celle du diocèse de Namur, Pierre Warin. Ce dernier a appelé jeudi à la mobilisation de "tous les chrétiens, mais aussi de tous les hommes et femmes de bonne volonté". "À l'instar des diocèses français, nous invitons chacun, le 25 mars, à allumer une bougie et à la placer à la fenêtre de sa maison en cette belle fête de l'espérance", a-t-il indiqué. "Une bougie, c'est une lueur d'espérance: espérance que la maladie sera vaincue, espérance que la solidarité l'emportera sur l'égoïsme, espérance aussi que le temps de la passion laissera place aux jours de la résurrection." "Si nous ne pouvons pas célébrer ensemble cette fête, nous pourrons la vivre personnellement, en famille, à la maison. Prions en communion les uns avec les autres, et spécialement avec ceux qui luttent pour la vie dans les hôpitaux de notre pays", a-t-il ajouté. (Belga)