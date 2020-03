La Chambre a approuvé à l'unanimité jeudi en séance plénière, moins l'abstention du Vlaams Belang et un vote contre, le projet de loi qui contient les douzièmes provisoires pour les mois d'avril, mai et juin de cette année. La création d'une provision interdépartementale d'un milliard d'euros en vue de faire face à la crise du coronavirus est ainsi approuvée.Dans le cadre du budget de l'État pour les mois d'avril, mai et juin une provision exceptionnelle d'un milliard d'euros a été proposée par le gouvernement. Cette provision "permettra de faire face très rapidement à toute dépense qui sera jugée indispensable pour protéger la santé des citoyens dans un premier temps, mais également les conséquences des fermetures décidées", selon le ministre du Budget David Clarinval. Cette provision exceptionnelle d'un milliard d'euros est intégrée à la réserve interdépartementale. Mesures de distanciation sociale obligent, la sonnette de la Chambre n'a pas retenti au moment des votes. Ceux-ci ont été effectués par bulletins, les députés entrant au compte goutte dans l'hémicycle pour les déposer dans une boîte en carton. (Belga)