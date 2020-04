Les écoles publiques de New York resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le maire Bill de Blasio lors d'une conférence de presse samedi.Selon les propos du maire rapportés par CNN, de Blasio trouve irréaliste de rouvrir les écoles pour quelques semaines car cela nécessite une énorme préparation, entre autres pour garantir la sécurité des élèves. Des écoles devraient par ailleurs à nouveau fermer ensuite en raison de cas individuels de contamination. Les écoles de New York sont fermées depuis le 16 mars, obligeant 1,1 million d'élèves à découvrir l'enseignement à distance. Le maire a proposé un plan en cinq points pour aider les enfants et leurs parents, notamment avec la distribution de 240.000 appareils numériques d'ici la fin avril. (Belga)