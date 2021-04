"Les écoles doivent pouvoir rouvrir à 100%"

"La balance entre les bénéfices et les risques d'aller à l'école exige que les écoles rouvrent à 100 % pour tous les jeunes dès que possible", plaide la task force pédiatrique, regroupant des experts médicaux dans le domaine, en conclusion d'une carte blanche publiée dans Le Soir lundi.Les dommages causés par la fermeture des écoles sur la santé des jeunes sont considérables, à court terme et probablement à plus long terme, pointent les pédiatres. Ils témoignent que leurs services de santé sont submergés par des problèmes de santé inquiétants chez les jeunes : tentatives de suicide et automutilation, anorexie mentale, dépression, anxiété majeure, violence intrafamiliale, obésité, troubles du comportement avec mises en danger, exposition excessive aux écrans et à ses contenus nocifs, cyberharcèlement, sexting? "Les services belges de psychiatrie infanto-juvénile, structurellement sous-financés, ne peuvent plus répondre au tsunami de demandes d'aide", dénoncent ces experts. "Le rôle primordial que jouent les écoles, non seulement dans la formation académique des élèves mais aussi dans leur santé bio-psycho-sociale, est plus clair que jamais", souligne la task force. "Puisque nos écoles offrent un cadre unique pour atteindre tous les jeunes mineurs, par ces temps de crise les écoles doivent être soutenues au maximum pour donner au bien-être global des élèves sa juste place aux côtés des apprentissages scolaires. Pour cela, les écoles doivent pouvoir rouvrir à 100 %", enjoignent les pédiatres. (Belga)

