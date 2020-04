Les écoles rouvriront vraisemblablement leurs portes à la fin du mois en Chine, selon une estimation de Zhong Nanshan, responsable de la commission d'experts chinois qui conseille le gouvernement sur l'approche de l'épidémie de coronavirus, indique samedi le journal Global Times.A l'exception de Pékin et de la province fortement touchée de Hubei, les autres entités et métropoles ont annoncé des plans concrets pour la reprise des écoles ces prochaines semaines. M. Zhong a indiqué que de nouvelles infections n'étaient pas exclues mais que la Chine contrôlait la maladie. Le pays est surtout confronté actuellement à un risque d'infections importées. Si des vagues de contaminations ne se produisent plus, les écoles pourront rouvrir à la fin avril, selon M. Zhong. La Chine a rapporté samedi 46 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Dans 42 cas, il s'agissait de personnes revenant en Chine depuis l'étranger. (Belga)