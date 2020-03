Les enterrements sont maintenus mais "en petit comité" et en rappelant "toutes les règles d'hygiène" nécessaires, indique vendredi le SPF Santé publique. Les mariages doivent être reportés, du moins ceux prévus d'ici le 3 avril. Les Belges peuvent par contre continuer à s'approvisionner sur les marchés.Les enterrements font figure d'exception aux mesures annoncées jeudi soir. Il est toutefois nécessaire de les organiser dans l'intimité, de respecter les règles d'hygiène en vigueur et de limiter les contacts, en évitant de se serrer dans les bras ou se serrer la main. Les mariages ne pourront, eux, pas avoir lieu, au moins jusqu'au 3 avril. Les marchés peuvent se tenir normalement, en prévoyant cependant davantage de distance entre les camions et stands. Le week-end, seuls les échoppes alimentaires sont autorisées, a précisé Peter Mertens, directeur communication du SPF Intérieur. (Belga)