La première épreuve de l'examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie, qui devait se tenir le 3 juillet, est annulée, a décidé mardi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La décision a été prise dans le cadre d'un ensemble de mesures en lien avec la lutte contre le coronavirus.Les prétendants à ces études auront tout de même deux chances d'accéder aux études de leur choix. Deux épreuves auront lieu le 28 août et le 14 octobre. La deuxième épreuve se tiendra donc après la rentrée académique qui a lieu habituellement à la mi-septembre. "Ces mesures sont prises dans une perspective où il serait possible pour les établissements d'enseignement supérieur d'organiser des activités pédagogiques et/ou des évaluations en juin/juillet 2020", précise le gouvernement. Celui-ci autorise en effet les établissements de l'enseignement supérieur à prolonger l'année académique jusqu'au 10 juillet maximum. (Belga)