En Région bruxelloise, les équipes de vaccination mobiles entament cette semaine leur travail à plein régime. D'ici la fin de la semaine, 600 doses devraient ainsi avoir été injectées, dont 190 pour la seule journée de lundi, a indiqué, lundi, la responsable du Service d'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven, lors du point hebdomadaire de la situation à Bruxelles avec la presse.A terme, on vise quelque 15.000 vaccinations dans la capitale par ce canal réservé au public qui ne peut se déplacer ou peut difficilement être atteint via les centres de vaccination (Sans papiers, SDF,...). Ce travail est réalisé en collaboration avec les médecins généralistes qui peuvent inscrire chacun jusqu'à 12 demandes. Les premières doses seront effectuées à l'aide de vaccins d'Astra Zeneca , étant donné que le vaccin Johnson et Johnson en une seule dose, privilégié pour ce canal et le public concerné ne sera pas disponible avant la semaine prochaine. Globalement, la progression du nombre de vaccins disponibles chaque semaine continue d'évoluer crescendo à Bruxelles: après le chiffre de 44.000, déjà en hausse sensible, de la semaine dernière; 48.000 doses seront proposées cette semaine et plus de 60.000 la semaine prochaine. Selon Inge Neven, on devrait atteindre la barre des 80.000 par semaine d'ici la fin du mois de mai. Cette montée en puissance sera facilitée par l'ouverture, à partir de la semaine prochaine, d'un dixième centre de vaccination bruxellois à l'Hôpital Militaire de Neder-Over-Heembeek. Mme Neven a encore indiqué dans ce contexte que 2.100 personnes, candidates à la vaccination avaient reçu une première dose dimanche dans les centres Pacheco (1300) et de Woluwe-Saint-Pierre (800). (Belga)