Les étudiants n'ont jamais autant travaillé

84% des étudiants exercent un travail rémunéré, un niveau record, selon une nouvelle étude réalisée fin mars, début avril auprès de 1.500 étudiants par Randstad Research.Cette proportion était de 80% l'an dernier. En Flandre, 87% des étudiants exercent un travail rémunéré, 83% à Bruxelles et 78% en Wallonie. Le pourcentage de students qui travaillent pendant l'année scolaire s'élève désormais à 70% alors que ce pourcentage va jusqu'à 76% pendant les grandes vacances. Dans les deux cas, il s'agit d'un record. Près de deux tiers (62%) travaillent à la fois pendant l'année et pendant l'été. Un bon tiers des étudiants sondés (36%) indiquent que le fait de travailler pendant l'année scolaire nuit à leurs études. C'est dans l'horeca que les étudiants travaillent le plus (22%), devant le commerce de détail (19%). Les étudiants disent gagner, selon leurs propres estimations, quelque 2.600 euros par an; c'est 200 euros de plus que l'an dernier. Les étudiants ont gagné quelque 2.900 euros, soit 400 euros de plus que les étudiantes. Mais Randstad s'attend à ce que ces records ne se répètent pas, en raison de la crise du coronavirus. Ainsi, pendant les vacances de Pâques, on a compté deux tiers d'étudiants jobistes en moins. "Comme les vacances de Pâques sont tombées au plus fort du confinement, je m'attends à ce que les chiffres du reste de l'année soient un peu plus positifs. Pour l'heure, nous estimons la baisse pour cet été entre 20 et 30%", souligne Jan Denys, de Randstad. Autre tendance étonnante: le travail au noir continue d'augmenter malgré les assouplissements apportés au statut d'étudiant. En 2019, 19% des étudiants jobistes avaient presté sans contrat de travail et le pourcentage atteint 21% cette année. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.