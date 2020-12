Les festivités royales sous le signe de la lumière, la solidarité et la musique

Les festivités royales de Noël intitulées cette année "Noël à 11 millions: une chaîne de lumières" ont été diffusées jeudi lors du réveillon sur les principales chaînes belges à 18h00. En raison de la crise sanitaire, il s'agissait d'une édition "exceptionnelle", au cours de laquelle se sont multipliés les concerts d'artistes belges, des hommages et des interventions de la famille royale. "La chaîne de lumières est un symbole de lien et d'espoir", a déclaré le roi Philippe.L'évènement a débuté avec la retransmission de la visite de la famille royale dans trois associations, dans lesquelles ils ont allumé une bougie. Tous les Belges ont également été invités à allumer une lumière en hommage aux victimes de la pandémie et pour les personnes qui ont joué un rôle important lors de la crise sanitaire. Les festivités ont été rythmées par des messages de soutien de citoyens ainsi que par leurs témoignages, des prises de vue des quatre coins du royaume, mais aussi de morceaux interprétés par les artistes belges dans divers endroits du pays. La chanteuse Axel Red s'est produite à l'Hôtel de Ville de Bruxelles avec le titre "Je t'attends", Typh Barrow et Jasper Steverlinck ont interprété ensemble le morceau "The Gift" au Château de Beloeil. L'auteure-interprète Lous and the Yakouza a quant à elle chanté à Gand. Hooverphonic était également de la partie. Le groupe a joué la chanson "Mad about you" à Waterloo, avec leur chanteuse emblématique Geike Arnaert qui a fait son retour au sein de la formation. Pour la première fois, le discours du Roi a été diffusé en soirée à l'occasion de l'évènement. "Cette année-ci, tout est différent. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. Nous devons garder nos distances, pour nous protéger les uns les autres. Heureusement nous savons que l'amour et l'amitié sont plus forts que la séparation", a-t-il lancé à l'adresse de la population. Dans le contexte de la crise sanitaire, le Roi a conclu son traditionnel discours avec un message "aux jeunes". "Votre jeunesse peut vous sembler en partie sacrifiée. Oui, elle est momentanément mise entre parenthèses. Mais bientôt vous pourrez à nouveau déployer vos ailes, réaliser vos rêves, et nous inspirer à construire ensemble un avenir meilleur", a souligné le roi Philippe. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.