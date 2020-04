Les pompiers ukrainiens n'étaient toujours pas venus à bout samedi des incendies de forêt qui touchent la région de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Plus de 300 pompiers tentent depuis une semaine d'éteindre les incendies. Des avions et des hélicoptères ont été déployés.L'incendie s'est déclaré voici une semaine dans la zone d'exclusion (rayon de 30km) installée autour de la centrale, où s'est produit le plus important accident nucléaire de l'histoire en 1986. Les autorités ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de hausse de la radioactivité alors que des organisations environnementales le redoutent. (Belga)