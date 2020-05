Jonathan, Kevin et Dylan Borlée vont s'orienter vers le 100m et le 200m cet été. Les frères Borlée, spécialistes du tour de piste, réduisent leur distance et seront encadrés par Guy Ontanon, l'un des meilleurs entraîneurs du sprint français, a révélé le quotidien Le Soir et les journaux du groupe Sud presse samedi.Jacques Borlée a décidé de faire un pas de côté et de confier la tâche de conseiller à Guy Ontanon, 62 ans, une référence dans le milieu avec un portefeuille contenant les noms des meilleurs sprinters français, de Christine Arron à Jimmy Vicaut, en passant par Muriel Hurtis et Ronald Pognon. L'idée est d'offrir un autre challenge aux jumeaux Kevin et Jonathan, 32 ans, que Jacques entraîne depuis plus de quinze ans, et à Dylan, 27 ans, avec une réorientation sur le sprint court, le 100 et surtout le 200m "à la fois pour varier les plaisirs et travailler leur vitesse", ajoute Le Soir dans la perspective des JO de Tokyo l'an prochain, et qui précise aussi que "les autres membres du Team Borlée, dont Camille Laus (400 m), Hanne Claes (400 m) et Jonathan Sacoor (400 m) resteront sur leur distance de prédilection et seront toujours entraînés par Jacques Borlée, avec au programme en stage du 18 juillet au 1er août à Mandelieu-la-Napoule, sur la Côte-d'Azur". (Belga)