Jean-Pierre et Luc Dardenne lancent un casting dans le cadre d'un prochain long métrage produit par leur société "Les Films du Fleuve". Les réalisateurs sont à la recherche d'un jeune garçon noir (Afrique subsaharienne) entre 11 et 13 ans et d'une jeune fille noire (Afrique subsaharienne) entre 15 et 17 ans pour interpréter les rôles principaux, annonce lundi NK Casting.Le tournage est prévu cet été mais la thématique du film n'a pas été dévoilée. Les candidatures (photos du visage et en pied, présentation et coordonnées d'un parent) sont à envoyer à l'adresse suivante: torietlokita@lesfilmsdufleuve.be. Aucune expérience du jeu d'acteur n'est requise. En 2019, les frères Dardenne avaient décroché, à Cannes, le Prix de la mise en scène pour "Le Jeune Ahmed". Le film avait également reçu deux prix lors de la cérémonie des Magritte du cinéma 2020, à savoir celui du Meilleur Espoir masculin (Idir Ben Addi) et celui de la meilleure actrice dans un second rôle (Myriem Akheddiou). (Belga)