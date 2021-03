Des éclaircies mais aussi quelques averses sont au programme météo de samedi après-midi. Les maxima iront de 4 à 10 degrés, avec des rafales de 70 à 95 km/h. Ce soir et cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit encore quelques averses, qui pourraient être hivernales sur le relief. Les minima varieront de -1 à +5 degrés et le rafales pourront atteindre de 50 à 70 km/h en soirée. Dimanche, il y aura à nouveau des éclaircies et des averses (parfois encore hivernales sur les hauteurs), le tout avec des maxima de 4 à 10 degrés.Lundi, une zone de précipitation achèvera de traverser le pays et s'évacuera par le sud-est en cours de journée. Quelques chutes de neige ou de neige fondante seront possibles le matin en Ardenne. En cours de journée, la nébulosité deviendra plus variable avec quelques averses. Le temps sera frais avec des maxima de 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 9 degrés en Flandre. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Mardi, l'atmosphère sera fraîche et légèrement instable. La nébulosité sera variable et quelques averses, parfois hivernales sur les hauts plateaux de l'Ardenne, se développeront par endroits. Les maxima oscilleront de 4 à 9 degrés avec un vent généralement modéré. Mercredi, le ciel sera assez nuageux avec parfois un peu de pluie ou quelques averses, éventuellement hivernales en Ardenne. Un vent modéré à parfois assez fort de nord ne permettra pas aux températures de dépasser 3 à 8 degrés. Jeudi, le temps restera assez froid avec un ciel variable. Quelques averses résiduelles, toujours hivernales en Ardenne, pourront encore se produire par endroits. Il ne fera pas plus de 2 à 7 degrés. Enfin, vendredi, le risque d'averse disparaîtra au profit d'un ciel plus lumineux. Le temps restera cependant froid avec des gelées nocturnes assez répandues. Les maxima ne dépasseront pas 2 à 7 degrés. (Belga)