Le Grand Prix d'Italie, prévu le 17 mai, et le Grand Prix d'Allemagne, le 24 mai, comptant pour le championnat du monde de motocross, ont été reportés par la Fédération internationale automobile (FIM) en raison de la crise du coronavirus.Le rendez-vous en Italie, prévu à Maggiore est reprogrammé pour le 5 juillet alors que le Grand Prix d'Allemagne à Teutschenthal est reporté au 9 août. Le MXGP espère pouvoir faire son retour sur les circuits à l'occasion du Grand Prix de Russie à Orlyonok le 7 juin. Les GP de France à Saint-Jean d'Angely (reporté au 28 juin), de Trente en Italie (au 5 juillet), d'Espagne à Intu Xanadu (au 11 octobre), du Portugal à Agueda (au 18 octobre), de Jakarta en Indonésie (au 1er novembre) et de Patagonie en Argentine (au 22 novembre) avaient déjà dû être recasés. Le Grand Prix de Belgique à Lommel est toujours programmé au 2 août. Seuls deux Grand Prix ont pu se dérouler normalement, ceux de Grande-Bretagne à Matterley Basin et de Valkenswaard aux Pays-Bas. (Belga)