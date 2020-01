Les Indoor Red Panthers, l'équipe nationale dames de hockey en salle, ont été battues 7 buts à 3 (mi-temps: 3-3) par l'Allemagne, tenante du titre et N.1 mondiale, pour son troisième et dernier match de la phase de poules de l'Euro de hockey en salle, samedi à Minsk, en Biélorussie. Elles joueront samedi après-midi encore un premier match de classement pour les places 5 à 8.Les joueuses de Maxi Garreta ont fait bonne figure face aux grandes favorites du tournoi, menant à deux reprises en première mi-temps. Si Benedetta Wenzel (7e) avait répondu au but d'ouverture de Vanessa Blockmans (4e), Céline Closset (8e) et Marie Ronquetti (14e), toutes deux sur pc, donnaient même un avantage de deux buts à la Belgique. Coup sur coup, Alisa Vivot (19e) et Charlotte Gerstenhöfer (19e), rétablissaient toutefois l'égalité juste avant le repos. Le seconde période tournait ensuite entièrement en faveur des championnes du monde, qui prenaient définitivement leurs distances avec quatre buts signés Wenzel (27e), Teresa Martin-Pelegrina (30e), Hanne Valentin (31e) et Stine Kurz (40e). Battues par l'Ukraine en ouverture (4-3) et par la République tchèque (4-1), les Belges terminent 4e du groupe A, dominé par l'Allemagne (9 pts) et la République tchèque (6), qualifiés pour les demi-finales. L'Ukraine (3) et la Belgique (0) joueront pour les places 5 à 8 avec un premier affrontement des Indoor Red Panthers, samedi encore, contre le dernier du groupe B, probablement la Suisse. Un dernier match de classement est programmé dimanche (9h15) contre l'équipe classée 3e de l'autre poule, où les Pays-Bas, la Biélorussie et l'Autriche luttent encore pour le dernier carré. (Belga)