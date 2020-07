Les résultats des inspections de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) ont obtenu un meilleur taux de conformité en 2019 (86,6%) par rapport à l'année précédente (85,6%), ressort-il vendredi de la présentation des résultats annuels de l'agence. L'Afsca a mené en 2019 106.552 missions de contrôle auprès de 57.270 opérateurs, ce qui est plus que 2018 (106.143 missions auprès de 55.098 opérateurs).Moins d'échantillons ont été prélevés en 2019 qu'en 2018. Au total, 68.684 échantillons ont été prélevés, ce qui représente une moyenne de 300 inspections par jour ouvrable. Sur ce nombre, 97,3 % étaient en règle. Il s'agit également d'une légère augmentation par rapport à 2018, où 96,5 % étaient en règle. Herman Diricks, administrateur délégué de l'AFSCA, parle de résultats "très favorables". En cas de résultat défavorable d'une inspection ou d'un échantillonnage, des mesures sont prises, allant de l'avertissement (73,8% en 2019) au PV (24,8%) et même à la fermeture (0,5%). En outre, l'Afsca a également procédé à 510 saisies (3,8%). Des contrôles de suivi sont effectués après chaque résultat moins bon, souligne Herman Diricks. "Nous maintenons la pression sur les entreprises et les contrôlons à nouveau pour nous assurer que les améliorations qu'elles apportent sont durables", précise-t-il. En outre, le point de contact de l'Afsca a reçu 4.632 plaintes l'année dernière, dont 4 sur 10 étaient fondées. Les consommateurs peuvent contacter l'Afsca via un formulaire en ligne et par téléphone, et Herman Diricks constate que de plus en plus de consommateurs trouvent le chemin de l'agence de cette manière. (Belga)