Les joueurs de Zulte Waregem rembourseront les frais des supporters qui se sont rendus samedi à Anderlecht, où le 'Essevee' a subi une lourde défaite 7-0. C'est ce que la direction a annoncé dimanche dans un communiqué.Le conseil d'administration a pris des décisions "qui mettent les points sur les i", peut-on lire dans le communiqué. "Lors d'une réunion avec le staff ce matin, il a été annoncé que la collaboration avec le coach mental serait immédiatement interrompue. Le conseil d'administration attend également des joueurs et du staff une réflexion approfondie sur leurs responsabilités et souhaite retrouver dimanche prochain sur le terrain la mentalité qui caractérise le Essevee." "En outre, le conseil d'administration exige que les frais des supporters qui se sont rendus à Anderlecht hier soir soient remboursés dans leur intégralité", poursuit le communiqué. "Les joueurs rembourseront les factures des bus et les tickets." Le président Carl Ballière et le directeur général Eddy Cordier appellent tous les supporters à "continuer à soutenir le club de manière vigoureuse mais positive et à inciter l'équipe à livrer des prestations dignes du Essevee." Zulte Waregem est neuvième de la Jupiler Pro League avec 36 points. (Belga)