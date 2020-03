Les Los Angeles Lakers restaient sur quatre victoires de rang, et des succès probants contre Milwaukee et les Clippers, mais mardi soir, la bande à LeBron James et Anthony Davis s'est inclinée à domicile devant Brookyn (102-104).Si le "King" a une nouvelle fois noirci la feuille de statistiques avec 29 points, 12 rebonds et 9 passes, il a raté un panier facile à six secondes de la sirène afin d'égaliser. Au buzzer, Davis (26 pts) a lui loupé le tir de la gagne. Malgré cette 14e défaite, les Lakers, qualifiés pour les playoffs, restent en tête de la conférence Ouest (49 victoires). Dauphins de leurs voisins, les Clippers (44 v-20 d) n'ont eux jamais été inquiétés par Golden State, dernier de la classe, s'imposant 107-131. Pas moins de sept joueurs de Los Angeles ont terminé la rencontre avec dix points au moins, dont Kawhi Leonard, auteur de 23 unités en 25 minutes. Dans le sillage de son duo d'arrières James Harden - Russell Westbrook, Houston a battu Minnesota (117-111) pour mettre fin à une série de quatre défaites de rang. Harden a inscrit 37 points grâce à une adresse retrouvée, Westbrook en a lui planté 27. Les Rockets sont sixièmes à l'Ouest avec un bilan de 40 victoires pour 24 défaites alors que les Wolves (14e, 19v-45d) ont abandonné depuis longtemps tout espoir de playoffs. À l'Est, Boston s'est aussi repris après quatre revers en cinq rencontres. Les Celtics, troisièmes (43v-21d) et qualifiés pour la phase finale du championnat, ont émergé d'un duel serré sur le parquet d'Indiana (111-114). Largement en tête grâce aux prestations de Jayson Tatum (30 pts) et Gordon Hayward (27 pts), Boston a vu son avance se réduire dangereusement dans le money time mais est malgré tout reparti d'Indianapolis avec la victoire, notamment grâce à un Marcus Smart décisif. (Belga)