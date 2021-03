Tous les magasins Ikea disposeront d'ici deux ans d'un "Circular Hub" où les clients pourront acheter des produits de seconde main, indique lundi le géant suédois du meuble lors de la conférence de presse de présentation du Circular Hub rénové d'Ikea Mons.L'enseigne avait ouvert en 2014 dans le Hainaut le premier magasin de seconde main en Belgique, baptisé "Circular Hub". Les clients peuvent y ramener des meubles Ikea de seconde main en échange d'un bon à valoir (voucher). "En fonction de l'état du produit, les clients reçoivent un bon équivalent au maximum à la moitié du montant d'achat", a expliqué Nathalie Van Edom, experte durabilité chez Ikea Belgique. En raison de la pandémie de coronavirus, le "Circular Hub" de Mons avait été temporairement fermé mais il a rouvert depuis quelques semaines. D'ici deux ans, tous les magasins du géant suédois dans le monde disposeront d'un tel espace. Un timing pour la Belgique n'a pas encore été défini. Pour Ikea, les meubles de seconde main font partie d'un plan de durabilité basé sur trois piliers. D'ici 2030, l'entreprise ne veut travailler qu'avec des matériaux recyclés. Elle mise aussi sur le concept de zéro déchets d'ici 2030. Enfin, la vente de meubles de seconde main complète le plan. Ikea est présent en Belgique depuis 1984 et possède huit magasins en Belgique, à Anderlecht, Zaventem, Gand, Wilrijk, Hasselt, Arlon, Mons et Hognoul. Plus de 4.300 personnes travaillent à travers le pays pour le géant suédois. (Belga)