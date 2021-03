Les maillots des athlètes belges portés lors des derniers Championnats d'Europe d'athlétisme en salle seront mis aux enchères pour la bonne cause. Belgian Athletics l'a annoncé samedi.La fédération belge d'athlétisme a lancé la campagne "Belgian Athletes For Charity" afin de "remercier ses nombreux supporters et de témoigner sa reconnaissance d'avoir pu prendre part à ces championnats, malgré le contexte sanitaire compliqué". Chaque personne pourra enchérir sur le site www.2ememain.be. "L'enchérisseur le plus offrant fera don du montant à une association caritative de son choix, à condition que celle-ci soit reconnue par la Fondation Roi Baudouin", a précisé Belgian Athletics. La délégation belge a connu en Pologne son Euro le plus réussi, avec cinq médailles. Nafi Thiam et Noor Vidts ont décroché l'or et l'argent au pentathlon. Elise Vanderelst a été titrée sur 1.500 mètres, Thomas Carmoy a décroché le bronze à la hauteur et Isaac Kimeli s'est paré d'argent sur 3.000 mètres. La Belgique avait ainsi terminé quatrième au classement des médailles. (Belga)