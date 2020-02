Les Maldives font à nouveau partie de l'Union des États du Commonwealth. L'État insulaire l'avait quittée après 34 ans en octobre 2016, après avoir été menacé de sanctions en raison de violations des droits de l'homme et d'absence de réformes démocratiques sous le président d'alors Abdulla Yameen.Le successeur de Yameen élu en 2018, Ibrahim Mohamed Solih, a annoncé des réformes majeures. Depuis lors, l'État situé dans l'océan Indien a progressé. Le 25 décembre dernier, le pays a officiellement demandé à être autorisé à rejoindre à nouveau l'alliance. Le Commonwealth comprend le Royaume-Uni et principalement les anciennes colonies britanniques. Le Canada, l'Inde et l'Australie, par exemple, en font partie. La reine Elizabeth II est officiellement à la tête de l'union qui compte 54 États membres. (Belga)