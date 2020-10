Toutes les rencontres de la Jupiler Pro League doivent se dérouler sans public jusqu'au 19 novembre, a annoncé le comité de concertation en conférence de presse vendredi matin. A commencer par la rencontre prévue ce vendredi soir (20h45) entre Courtrai et Anderlecht pour le compte de la 10e journée du championnat de Belgique.Le comité de concertation a décidé jeudi soir que la pratique du sport professionnel pouvait se poursuivre, mais que toutes les compétitions en salle et en plein air devaient se tenir sans public. Cette mesure s'applique avec effet immédiat et jusqu'au 19 novembre. Toutes les compétitions amateurs sont elles suspendues. Les compétitions concernant les jeunes jusqu'à 18 ans sont autorisées, mais seuls les membres de la famille peuvent y assister. Il reste aussi interdit de vendre ou de consommer des boissons et de la nourriture lors des compétitions. (Belga)