Les ministres wallons testés négatifs, sauf Christie Morreale

À la suite de l'annonce du test Covid-19 positif de Valérie De Bue, les autres ministres du gouvernement wallon se sont fait dépister. Ce vendredi, il apparaît que les tests d'Elio Di Rupo, Willy Borsus, Philippe Henry, Jean-Luc Crucke, Christophe Collignon et Céline Tellier sont négatifs. Seuls les résultats du test de Christie Morreale sont positifs, annonce l'exécutif régional.Cette dernière s'est placée en isolement et continuera son travail à distance. La dernière réunion en présentiel du gouvernement s'est déroulée il y a 8 jours et la séance d'installation du ministre Collignon au Parlement a eu lieu il y a 7 jours. Dans les deux cas, les séances se sont tenues dans le respect des règles sanitaires. Dès lors, les ministres dont le test est négatif reprennent leurs activités officielles en présentiel, précisent les autorités. (Belga)

