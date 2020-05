Initialement prévus à l'été 2021, les Mondiaux de natation de Fukuoka ont été repoussés d'un an à cause du report des JO de Tokyo en 2021 au regard de la pandémie de Covid-19. Le rendez-vous se tiendra finalement dans la ville japonaise du 13 au 29 mai 2022, a annoncé la Fédération internationale de natation (FINA) lundi.Cette date a été choisie après consultation entre toutes les parties prenantes: la ville de Fukuoka, la fédération japonaise de natation, les organisateurs, athlètes, entraîneurs, comités techniques, partenaires télévisés et sponsors. "Nous n'avons aucun doute sur le fait que cette décision permettra d'offrir aux participants les meilleures conditions possibles", a déclaré le président de la FINA Julio Maglione. "En ces temps incertains, nous espérons que cette annonce apportera davantage de clarté à toutes les personnes concernées." La 19e édition des championnats du monde de natation de Fukuoka, initialement programmés du 16 juillet au 1 août 2021, étaient entrés en conflit avec les JO de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021. (Belga)