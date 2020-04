En raison du report des Jeux Paralympiques en 2021, les Mondiaux de para-athlétisme ont été déplacés en 2022. Prévus en septembre 2021 à Kobe au Japon, les championnats du monde se tiendront finalement du 26 août au 4 septembre 2022. Le comité international paralympique (IPC) l'a annoncé jeudi.Lors de la dernière édition des Mondiaux, organisée l'année passée à Dubai, la Belgique avait remporté quatre médailles. Peter Genyn (T51-wheeler) avait remporté l'or sur 200m et l'argent sur 100m. Gitte Haenen (T63-prothèse à la jambe) avait décroché la médaille d'argent au saut en longueur et le bronze sur 100m. Le mois dernier, le Comité international paralympique avait décidé de reporter les Jeux Paralympiques d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)