Le nombre de nouveaux cas de coronavirus était en moyenne de 507,9 par jour sur la période entre le 13 et le 19 août, soit un recul de 15% par rapport à la semaine qui précède, selon les données mises à jour dimanche matin par Sciensano. La Belgique comptabilise désormais 81.468 contaminations au Covid-19. Ces chiffres étaient respectivement de 509,4 et de 80.894 dans le bilan de samedi matin. C'est le septième jour d'affilée que la moyenne des nouveaux cas diminue.L'incidence, soit le nombre de cas enregistrés pour 100.000 habitants, est de 67,2 en deux semaines. Le nombre de contaminations continue toutefois d'augmenter dans la région de Bruxelles. Entre le 13 et le 19 août, 898 cas y ont été détectés, soit 76 de plus que les sept jours précédents (+9%). Le virus gagne également du terrain dans les provinces du Brabant flamand (+57 nouveaux cas, soit +26%) et du Hainaut (+23 cas, soit +9%). Il en perd par contre en province d'Anvers, où 794 infections ont été confirmées en une semaine, soit 416 de moins que la semaine précédente (-34%). L'épidémie ralentit aussi à Liège, avec 297 cas recensés (-163), et au Luxembourg, qui compte 47 cas (-24). Les admissions à l'hôpital reculent également, de 23%. En moyenne, 26 personnes ont été hospitalisées chaque jour entre le 16 et le 22 août, soit 7,7 de moins par rapport aux sept jours précédents. Le total s'élève donc à 182 admissions sur la période, pour 223 personnes qui ont pu quitter l'hôpital. Depuis le 15 mars, les hôpitaux ont accueillis 18.863 patients. Le nombre total de personnes hospitalisées reste cependant stable. Samedi, les hôpitaux comptaient 310 patients, soit un de plus par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, 85 étaient soignées en soins intensifs, trois de plus que samedi dernier. La moyenne des décès quotidiens a, elle, progressé pour atteindre 9,7 morts par jour, soit 2,3 de plus par rapport à la moyenne précédente. Au total, la Belgique compte 9.988 décès depuis le début de la crise. Le taux de reproduction du virus au niveau national est de 0.85, ce qui signifie qu'une personne infectée en contamine en moyenne moins d'une autre et que l'épidémie ralentit. Ce taux est cependant supérieur à 1 dans le Brabant flamand, à Bruxelles et dans le Hainaut, ce qui indique que l'épidémie y poursuit sa progression. En Flandre orientale et dans le Limbourg, les taux se rapprochent du seuil de 1. (Belga)