Le temps sera d'abord ensoleillé dans la plupart des régions lundi après-midi mais il fera ensuite progressivement nuageux à partir du nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM. Sur la moitié nord du pays, il pourra y avoir des averses, éventuellement accompagnées de grésil sur le nord­-est. Dans le sud, il fera sec jusqu'en soirée. Il fera assez froid avec des maxima de 4 ou 5 degrés dans les hauteurs ardennaises et de 7 à 9 degrés dans les autres régions. Le vent soufflera généralement modérément de secteur nord à nord­-est. En fin de journée, le vent deviendra faible dans le nord­-est.Ce soir et en première partie de nuit, il fera nuageux avec quelques faibles averses sur le nord et l'est. Sur les hauteurs de l'Ardenne, on attend un peu de neige ou de neige fondante. Il fera généralement sec le long de la frontière française. Après minuit, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront sur le nord. Dans les autres régions, des nuages bas et du brouillard local se formeront et pourront devenir givrants en Haute Belgique. Les minima se situeront entre ­-3 et ­1 degré sur les hauteurs ardennaises, entre 0 et 2 degrés ailleurs à l'intérieur des terres et autour de 3 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré et s'orientera du nord au nord­-est. Mardi matin, il y aura de larges éclaircies sur le nord. Ailleurs, la journée commencera avec des nuages bas et localement du brouillard. Au cours de la matinée, des éclaircies se dessineront entre les champs nuageux. L'après­-midi, le temps deviendra ensoleillé partout. Il fera toujours assez froid avec des maxima de 4 à 9 degrés. (Belga)