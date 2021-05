Les parents de Madeleine McCann, fillette britannique disparue il y a 14 ans au Portugal, ont dit mardi garder l'espoir de revoir leur fille, dans un message publié quelques jours avant son 18e anniversaire.Madeleine McCann a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, peu avant son quatrième anniversaire le 12 mai, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, où elle séjournait en vacances avec sa famille. "Tous les mois de mai sont difficiles - un rappel des années qui ont passé, des années ensemble perdues ou volées. Cette année est particulièrement poignante car nous devrions célébrer le 18e anniversaire de Madeleine", ont déclaré Kate et Gerry McCann. "Nous nous accrochons à l'espoir, même s'il est mince, de revoir Madeleine", ont-ils poursuivi dans ce message publié sur le site internet consacré à la recherche de leur fille, "Find Madeleine". Après des années de recherches infructueuses, l'affaire Maddie, très médiatisée, a connu une accélération soudaine en juin 2020 avec l'identification par la police allemande d'un suspect, l'Allemand Christian B., un pédophile multirécidiviste déjà condamné pour un viol au Portugal et actuellement détenu en Allemagne. Ce quadragénaire avait été condamné à décembre 2019 à sept ans de prison pour le viol d'une Américaine de 72 ans en 2005 dans le village où Maddie a disparu. Les enquêteurs allemands n'excluent pas que Christian B. puisse être mêlé à d'autres affaires non élucidées jusqu'ici. Il fait aussi l'objet d'une enquête concernant le viol en 2004 d'une Irlandaise alors âgée de 20 ans, dans la région de l'Algarve, à 30 minutes en voiture du lieu de la disparition de la fillette. Malgré la pandémie, "l'enquête pour retrouver Madeleine et son ravisseur s'est poursuivie", ont remercié ses parents. "Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous devons savoir ce qui est arrivé à notre adorable fille". (Belga)