Les permis de conduire provisoires sont prolongés jusqu'au 30 septembre 2021, a annoncé vendredi le ministre de la Mobilité, Georges Glikinet.Depuis le mois de mars et le début de la pandémie en Belgique, les démarches liées à l'obtention d'un permis de conduire ont été sérieusement affectées, en particulier à cause de l'expiration des délais des documents et attestations. "En concertation avec mes collègues ministres régionaux de la Mobilité, j'ai décidé de prolonger la validité des permis de conduire provisoires pour alléger autant que possible les conséquences négatives de la crise sanitaire que nous traversons tous. Même s'il faudra du temps pour que tout revienne à la normale, j'espère que ce geste soulagera celles et ceux qui apprennent à conduire", a expliqué M. Gilkinet. L'arrêté sera soumis dans les prochains jours à la signature royale afin qu'il soit publié au Moniteur belge avant la fin de l'année. Le texte allonge les délais relatifs aux permis de conduire provisoires (M3, M12, M18, M36), au délai de validité de l'examen pratique et théorique, aux attestations médicales et au délai pour retirer un permis de conduire à la commune. (Belga)