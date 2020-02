Les masques buccaux sont actuellement très demandés en Belgique à cause de l'expansion du coronavirus et les pharmacies ne peuvent pas faire face à la demande, a expliqué l'Association pharmaceutique belge (APB) mardi. Les fournisseurs n'en auraient plus en stock. Mais le secrétaire général de l'APB Georges Verpraet précise qu'il n'y a aucune raison de paniquer.L'APB confirme la pénurie des masques buccaux dans les pharmacies. "Il n'y a toujours pas de perspective de nouvelles livraisons", a précisé Georges Verpraet de l'APB, ajoutant qu'il n'est pas conseillé d'acheter un masque tout de suite. Cela donne un faux sentiment de sécurité, souligne-t-il. Georges Verpraet s'en tient à l'avis du Service public fédéral (SPF) de la Santé publique et insiste sur les mesures d'hygiène classiques, comme le lavage des mains, pour se prémunir au mieux d'un risque d'infection. Le SPF Santé a, par ailleurs, confirmé mardi que les hôpitaux du pays disposaient toujours de suffisamment de masques de protection. (Belga)