Ostende a déjà enregistré 12.500 réservations pour la plage pour le week-end à venir. La plupart de ces réservations sont pour vendredi. La ville s'attend à un week-end chargé et va donc introduire pour la deuxième fois le système de réservation, du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août pour les trois plages les plus fréquentées. Chaque jour, 15.000 personnes au total sont autorisées sur les trois plages, fait savoir la ville mercredi.Le système de réservations permet de mieux faire respecter la distanciation sociale sur les plages. C'est la deuxième fois que le système sera utilisé. Il y a jusqu'ici 3.300 réservations pour jeudi, 5.100 pour vendredi, 3.000 pour samedi et 1.100 pour dimanche. Le système ne vaut que pour les Klein Strand, Groeistrand et Groot Strand. Ailleurs, il ne faut pas de réservation. On peut s'inscrire gratuitement depuis le 27 juillet via le site visitoostende.be/strand, via le bureau Tourisme Ostende, l'UiTloket ou le numéro gratuit 0800/62.167. L'équipe d'été sensibilisera également ce week-end au port d'un masque buccal dans l'espace public de l'agglomération d'Ostende. (Belga)