Les précipitations se propageront vers le sud-ouest en s'affaiblissant vendredi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Quelques pluies tomberont encore sur la Flandre et le centre du pays, mais les flocons se cantonneront sur l'Ardenne, principalement au-dessus des 300m. Le thermomètre affichera des températures maximales allant de -1°c sur les hauteurs de l'Ardenne à 4°c à la mer.La nuit sera globalement sèche et froide; il devrait geler en de nombreuses régions. Samedi, les éclaircies se feront très discrètes. Il fera gris et froid, avec un vent faible. Après une nuit à nouveau gelante, la journée de dimanche débutera avec un risque de brouillards givrants. Le soleil pourrait percer par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure ne dépassera pas les -2°c en Ardenne et les 4°c ailleurs. Les températures remonteront quelque peu la semaine prochaine. (Belga)