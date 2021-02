Après des moments d'incertitude quant à la livraison, les premières doses du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus sont arrivées dans l'Union européenne. La Belgique recevra en février quelque 443.000 doses.La France administrera le vaccin à partir de samedi après l'arrivée des premières doses vendredi soir. Le pays s'est fixé comme priorité de vacciner les travailleurs de la santé. L'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne et l'Autriche commenceront également à utiliser les vaccins AstraZeneca. Le Portugal ne recevra les premières doses que la semaine prochaine. Les vaccins sont distribués par camion via différents hubs sur le continent. En Belgique, 443.000 doses du vaccin AstraZeneca pourront être administrées en février, a indiqué samedi le groupe de travail sur la vaccination. Le vaccin sera utilisé dans notre pays pour le groupe des 18 à 55 ans. L'UE et AstraZeneca ont fait l'objet d'une polémique au sujet des livraisons, après que le fabricant a annoncé qu'il serait en mesure de livrer beaucoup moins que ce qui avait été convenu. La semaine dernière, on a appris qu'AstraZeneca ne livrerait en février et en avril non pas 31 millions, mais 40 millions des 80 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus qui avaient été convenues avec l'UE. (Belga)