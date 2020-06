La route vers la Coupe du monde 2022 au Qatar débutera en mars 2021 pour les Diables Rouges ainsi que pour toutes les autres équipes européennes. Les qualifications se termineront en novembre. L'UEFA l'a annoncé jeudi à l'issue d'une réunion, en visioconférence, de son Comité Exécutif.La procédure doit désormais être approuvée par la FIFA. Les 55 nations membres de l'UEFA seront réparties en dix groupes, cinq groupes de six et cinq groupes de cinq, et s'affronteront dans le cadre de matches aller et retour. Les dix vainqueurs se qualifieront directement pour le Mondial qatari, tandis que les deuxièmes de groupe disputeront des matches de barrage, aux côtés de deux équipes issues de la Ligue des Nations, afin de déterminer les trois dernières équipes européennes qualifiées pour la Coupe du monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre. En vue du tirage au sort, dont la date et le lieu doivent encore être confirmés, les têtes de série seront désignées sur la base du classement FIFA, publié le 18 novembre 2020 au terme de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Les équipes seront réparties en 6 chapeaux. Les chapeaux 1 à 5 contiendront dix équipes, le 6e recensera les cinq nations restantes. (Belga)