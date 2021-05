Les Red Lions ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès vendredi. L'équipe de Belgique masculine de hockey a été déclarée vainqueur de la deuxième édition de la Pro League par la Fédération internationale de hockey (FIH). L'annulation de plusieurs rencontres en raison des restrictions de voyage liées au Covid-19 a conduit à cette décision. Les Belges présentent un bilan de 9 victoires, 3 partages (2 victoires aux shoot-outs) et une défaite (2-1 en Inde) et la meilleure moyenne de points par match.Les joueurs de Shane McLeod disputeront leur dernier match dans cette compétition qui réunit le Top 9 mondial contre les Pays-Bas dimanche à Anvers (16h30). Un adversaire pas tout à fait comme les autres. C'est face à ce même adversaire que les Belges ont été assurés de remporter leur première médaille olympique en le battant en demi-finales à Rio. C'est encore contre les Oranje qu'ils sont devenus champions du monde en 2018. Et ce sont les Pays-Bas qui constitueront le premier obstacle des Red Lions sur la route de l'or olympique à Tokyo le 24 juillet. Autant de raisons qui donnent un caractère singulier à ce derby des plats pays qui constitue le dernier match officiel des Belges avant l'Euro d'Amsterdam (4-12 juin). Leur match du 4 novembre à Uccle dans le cadre de la Pro League (4-4, 3-1 aux shoot-out) a été désigné meilleur match de la compétition en 2020. Un succès donnerait à son vainqueur un avantage psychologique, mais il est peu probable que les équipes se livreront à fond, notamment sur le plan tactique où les meilleurs secrets seront gardés pour le rendez-vous olympique de l'été. Un peu plus tôt dans la journée (14h00), toujours à Anvers, les Pays-Bas, vainqueurs de la Pro League féminine, joueront leur dernier match contre les Red Panthers. Ces dernières, après leur échec dans la course à la qualification olympique, entament leur phase de reconstruction avec leur nouveau coach Raoul Ehren. Face aux N.1 mondiales, les Belges, 12e, auront l'occasion de situer les progrès qu'ils leur restent à réaliser. (Belga)