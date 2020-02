La Pologne doit continuer à réformer son système judiciaire afin que ce dernier regagne la confiance du public, a estimé mercredi Jaroslaw Kaczynski, leader du parti polonais au pouvoir Droit et Justice (PiS).Les réformes introduites par le parti depuis son arrivée au pouvoir en 2015 ont mis Varsovie en désaccord avec l'Union européenne, qui craint que ces révisions ne portent atteinte à l'indépendance judiciaire et ne soumettent le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. "Personne en Pologne ne détruit l'indépendance des tribunaux", a réagi mercredi Jaroslaw Kaczynski, rejetant ces inquiétudes. L'objectif de Droit et Justice est de "rétablir l'état de droit fondamental", a ajouté le politicien dans un entretien pour la Gazeta Polska, un hebdomadaire progouvernemental. La Pologne connaît actuellement "une rébellion d'un large groupe de juges" qui souhaitent conserver leur position privilégiée et échapper à toute responsabilité, affirme encore Jaroslaw Kaczynski. "Un nombre important de juges n'obéissent pas à la loi... ce qui constitue un obstacle au développement de la Pologne. Par conséquent, la réforme du système judiciaire doit être poursuivie." Le leader estime par ailleurs que le président Andrzej Duda doit être réélu afin de garantir le suivi de ces réformes. "Une défaite à l'élection de mai mettrait fin à la possibilité d'introduire des changements audacieux." Jaroslaw Kaczynski a également critiqué le rôle joué par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui, selon lui, "soutient l'opposition" et agit comme si elle était un "parti dans un conflit politique". La CJUE a par le passé bloqué l'une des réformes introduites par Droit et Justice et se penche actuellement sur le nouveau système disciplinaire polonais pour les juges. (Belga)