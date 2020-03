Les salons de coiffure doivent, eux aussi, rester fermés durant le week-end, indique samedi le Centre de crise. Plusieurs établissements semblaient être ouverts aux clients, samedi matin, malgré l'interdiction qui concerne pourtant les coiffeurs et autres magasins dits non essentiels. "Si nous accordons des exceptions à tout le monde, nous n'arriverons à rien."Les établissements de coiffure ne peuvent pas rester ouverts pendant le week-end, a de nouveau expliqué Peter Mertens du Centre de crise, lors d'une conférence de presse, samedi. "Les salons de coiffure et de beauté peuvent ouvrir en semaine, à condition que ce soit sur rendez-vous. Le week-end, ils doivent rester fermés", a-t-il poursuivi. "Si nous accordons des exceptions à tout le monde, nous n'arriverons à rien." En principe, la police peut forcer la fermeture des établissements qui ne respectent pas cet ordre, selon M. Mertens. "Le maintien de l'ordre public est leur tâche normale", a-t-il insisté. "Nous voulons avant tout que les gens comprennent l'importance des mesures strictes." (Belga)