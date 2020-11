Les services postaux manquent une date butoir pour récupérer des bulletins électoraux

Les services postaux américains n'ont pas tenu le délai imposé par un jugé fédéral de procéder à des contrôle physiques des diverses infrastructures postales dans des Etat pivots pour s'assurer qu'aucun bulletin ne restait non envoyé.Emmet Sullivan avait intimé aux inspecteurs postaux de "faire en sorte qu'aucun bulletin n'a été retenu" mardi après-midi, dans ce qui s'apparente à une victoire pour les groupes de défense des droits électoraux. La décision de justice portait en outre sur deux Etats cruciaux pour le résultat électoral ("swing states") à savoir la Pennsylvanie et la Floride. Mais les avocats représentant le service postal ont affirmé qu'il n'était pas possible de se soumettre à cette injonction, assurant dans des documents de procédure que l'agence allait poursuivre son propre agenda d'inspections. (Belga)

