Les Six Heures de Spa-Francorchamps, prévues du 23 au 25 avril, ont été reportées à la suite des décisions liées à la propagation du Covid-19. L'organisation l'a annoncé lundi par voie de communiqué.Spa-Francorchamps devait accueillir la sixième des sept manches du championnat du monde d'endurance 2019-2020 WEC. "Toutes les parties, le Circuit de Spa-Francorchamps, le WEC et le RACB travaillent en étroite collaboration afin d'envisager une nouvelle date dans le calendrier 2020 du circuit", a précisé le communiqué. "La seule option responsable à prendre à l'heure actuelle était de reporter les Six Heures de Spa", a déclaré Gérard Neveu, CEO de WEC. "La santé de tous reste notre principale priorité." (Belga)