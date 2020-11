Les soignants de la capitale ont été couronnés "Bruxellois de l'année", ou "Brusseleirs van 't joêr", par l'organisation be.brusseleir en cette période de crise sanitaire qui s'étire depuis le mois de mars. La récompense entend rendre hommage à tout le personnel médical, des infirmières aux ambulanciers en passant par les médecins et le personnel des homes, pour son implication sans faille dans la lutte contre le coronavirus. Le forain Patrick De Corte devient pour sa part "Brusseleir vè 't leive", "Bruxellois pour la vie".Coronavirus oblige, les lauréats ont été annoncés lundi par visio-conférence. Pour Johan Verminnen, président de be.brusseleir, saluer le travail des soignants était une évidence. Le prix a été symboliquement remis au directeur de l'UZ Brussel, Marc Noppen, à la directrice générale de la Clinique Saint-Jean, Hadewig De Corte, ainsi qu'à Ria Vanschoenwinkel, directrice du département infirmier et obstétrique de l'UZ Brussel. "Voir les malades d'aujourd'hui guérir demain est une récompense inestimable", a commenté cette dernière. "Face à des rassemblements de masse, nous voyons combien il est encore difficile de sensibiliser la population. Nous tenons bon et ce prix nous pousse à poursuivre nos efforts." Autrement touchés par la crise du coronavirus, les forains ont également été mis à l'honneur. Patrick De Corte, "ket" de Bruxelles devenu président de la Foire du Midi et représentant des forains de la capitale, s'est ainsi vu décerner le titre de "Brusseleir vè 't leive". "En rendant hommage à Patrick, be.brusseleir reconnaît également l'ensemble de la communauté des forains bruxellois comme Brusseleirs pour la vie", souligne l'organisation. L'hommage entend "les soutenir dans la lutte pour leur survie. Après tout, la foire fait partie de la jeunesse de tous et d'une culture bruxelloise qu'il ne faut pas perdre", souligne be.brusseleir. "J'espère qu'on pourra vite arroser ça", conclut, swanzeur, Patrick De Corte. (Belga)