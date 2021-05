Les stocks de sang sont dans le rouge, indique mercredi la Croix-Rouge de Belgique dans un communiqué. En cette période de crise sanitaire, cette dernière lance un appel à la population et invite les donneurs à ne pas reporter leur don jusqu'à un "retour à la normale". Il est primordial d'augmenter le stock de près de 2.500 poches dans les 15 prochains jours."Si les stocks faisaient bonne figure à la sortie des congés de Pâques, la situation s'est très vite dégradée", explique la Croix-Rouge de Belgique. "En deux semaines de temps, une diminution de nos prélèvements de l'ordre de 15% combinée à une forte demande de la part des hôpitaux ont suffi à mettre les stocks dans le rouge." "Le télétravail a pris une place importante dans nos vies. Cela a pu perturber les habitudes de certains qui donnaient sur leur lieu de travail ou dans un lieu proche de celui-ci", relève la Croix-Rouge de Belgique. "Nous voudrions demander à ces donneurs de ne pas reporter leur don jusqu'à 'un retour à la normale'. Il y a peut-être, près de chez eux, un centre de prélèvement permanent où une collecte à laquelle ils pourraient se rendre et, ainsi, nous aider grandement." Les donneurs peuvent prendre rendez-vous dans l'un des 16 centres de prélèvement permanents via le site internet www.DonneurDeSang.be. La prise de rendez-vous est obligatoire dans les centres de prélèvement. Quant aux collectes de village, qui présentent généralement plus de facilités pour le respect des distances de sécurité, elles sont majoritairement en accès libre. (Belga)