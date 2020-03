Les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo, les courses cyclictes prévues en mars en Italie, dont la tenue était menacées par le coronavirus, auront bien lieu. RCS, l'organisateur des épeuves en question, l'a indiqué lundi par mail aux équipes concernées, a confirmé à Belga un porte-parole de la formation Deceuninck-QuickStep.Les Strade Bianche se dérouleront le 7 mars, Tirreno-Adriatico du 11 au 17 mars et Milan-Sanremo le 21 mars. Le Tour des Émirats arabes unis, également organisé par RCS, avait été arrêté jeudi après la 5e des sept étapes, après que deux membres d'une équipe présente aient été infectés par le coronavirus. La menace d'annulation planait aussi sur les courses italiennes du mois de mars, l'Italie étant le pays européen le plus touché par le coronavirus. (Belga)