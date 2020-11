Capacité augmentée pour la livraison à domicile ou dans des points de retrait, heures d'ouverture adaptées, les supermarchés belges se préparent ainsi au rush de fin d'année, particulier en ces temps de coronavirus, a-t-on appris lundi auprès des six grandes chaînes du pays.Delhaize a ainsi augmenté la capacité de ses services de commerce électronique de 30%. "Cela signifie plus d'espace, plus de camionnettes et plus de personnel afin que nous puissions augmenter considérablement le nombre de clients qui recevront leurs commandes à domicile", explique le porte-parole Roel Dekelver. La chaîne de supermarchés va aussi prolonger ses horaires d'ouverture en fin d'année. Les mercredis 23 et 30 décembre, les magasins seront ouverts de 7h00 à 20h00, soit une heure plus tôt que le reste de l'année. Les jeudis 24 et 31 décembre, les magasins seront ouverts de 7h00 à 17h00, afin que les salariés puissent fêter Noël. Chez Carrefour, la capacité pour les achats en ligne sera aussi renforcée de 30%. Toutes les divisions de la chaîne seront mobilisées. "Même notre CEO n'y échappe pas. Il a été présent plusieurs fois en magasin lors de cette année exceptionnelle", souligne la porte-parole Aurélie Gerth. Tout comme Delhaize, Carrefour conseille de prévoir ses achats à l'avance. "Vous pouvez acheter des produits surgelés, des aliments secs et des boissons à l'avance et des produits frais uniquement au dernier moment." La chaîne a misé aussi sur de plus petites portions, puisque les Belges devront réveillonner en petit comité. Chez Colruyt et sa filiale Okay, on conseille aux clients d'utiliser l'application MyColruyt pour connaître la fréquentation des magasins. Pour avoir suffisamment de collaborateurs, Colruyt a lancé un appel à des chômeurs temporaires ce mois-ci, et 5.000 personnes y ont répondu. Actuellement, Colruyt emploie environ 1.500 collaborateurs temporaires. Aldi mise également sur de plus petites portions. "Nous avons par exemple du champagne en bouteille de 37,5 centilitres. Notre assortiment de fin d'année a aussi été élargi", explique le porte-parole Jason Sevestre. Chez Lidl, il sera possible cette année de faire appel à un service viandes et poissons via internet. (Belga)