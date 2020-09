Le parquet d'Anvers a requis samedi l'intervention d'un juge d'instruction après le détournement d'un hélicoptère vendredi. Les trois suspects sont toujours en fuite et activement recherchés par la police judiciaire fédérale d'Anvers.Les suspects ont détourné un hélicoptère stationné à l'aéroport de Deurne, en province anversoise, vendredi après-midi. "Une fois en l'air, la pilote âgée de 36 ans a été menacée à l'aide d'une arme à feu. Elle a été forcée de voler vers la prison de Forest et le quartier des femmes de la prison de Berkendael", a détaillé le porte-parole du parquet d'Anvers. L'hélicoptère a survolé la prison pendant un moment mais n'a pu y atterrir. L'engin s'est ensuite dirigé vers Hélécine, en Brabant wallon. Le trio s'est alors enfui. Les prisons ont été immédiatement contrôlées mais aucun détenu ne manquait à l'appel. L'enquête est dirigée par le parquet d'Anvers, qui a requis la désignation d'un juge d'instruction pour vol avec violence en bande avec l'utilisation d'arme, participation à une organisation criminelle, séquestration et tentative d'évasion. (Belga)