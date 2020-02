Les syndicats du personnel des prisons ont déposé mardi un préavis de grève de 24h00 pour le 6 mars, conformément aux nouvelles règles encadrant la concertation sociale et le service minimum. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a annoncé lundi que ces règles seraient désormais appliquées, au grand dam des syndicats.Le personnel des prisons du pays a débrayé à plusieurs reprises ces dernières semaines pour protester contre la manière utilisée par la ministre pour mettre en œuvre le service minimum. Ils y voient une attaque contre le droit de grève. Selon les nouvelles règles, une grève ne peut débuter que 10 jours après le dépôt d'un préavis de grève. Durant le mouvement social, un service minimum au sein de la prison doit par ailleurs être assuré, avec la présence minimum de 70% du personnel. Les trois organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire - ACOD/CGSP, ACV/CSC et VSOA/SLFP - ont répondu mardi au "passage en force du ministre" la veille en soumettant un préavis de grève "conformément à la législation désormais en vigueur afin d'autoriser une grève de 24h le 6 mars 2020." Les instances décideront ensuite durant leurs comités de prisons prévus ces prochains jours si la grève du 6 mars aura bel et bien lieu. "Le ministre pense qu'il peut réduire le personnel des prisons au silence, mais que ce soit bien clair, nous n'accepterons pas ça", a déclaré le front commun syndical dans un message adressé à ses affiliés. Une grève avait également été envisagée le vendredi 28 février mais après consultation de leurs conseillers juridiques, les syndicats ont décidé d'en abandonner l'idée. "Nos conseillers juridiques sont d'avis que déclencher une grève le 28 février, sans avoir introduit de préavis de grève dans le cadre de la législation actuelle, comporte le risque que des personnes soient considérées en 'non-activité'. Étant donné l'impact de la 'non-activité' sur l'ancienneté d'un membre du personnel, nous pensons qu'il est irresponsable de demander au personnel de faire grève ce jour-là", est-il précisé. (Belga)