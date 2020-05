Les tests sérologiques, qui détectent la présence d'anticorps dans le sang et informent dès lors sur une infection antérieure, sont désormais disponibles pour tous, annonce vendredi soir, dans un communiqué, la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. "Tout le monde peut se faire tester."Le test sérologique vérifie si le patient a déjà été infecté par le Covid-19 en recherchant la présence d'anticorps dans le sang. Anticorps ne signifie toutefois pas forcément avoir été immunisé, prévient Mme De Block. "Il est donc essentiel de continuer à respecter l'ensemble des mesures de précaution, que vous ayez ou non des anticorps contre le coronavirus." Il se distingue du test PCR qui lui détecte si la personne est porteuse du virus au moment du test. Ces tests sont entièrement remboursés si le patient présente plusieurs symptômes liés au Covid-19 et que le test est analysé par un laboratoire agréé, précise la ministre dans son communiqué. Jusqu'il y a peu, aucun test sérologique fiable n'était encore disponible en Belgique, ce qui explique qu'il n'ait pas été généralisé à l'ensemble de la population. Désormais, le Plat pays dispose de tests fiables et "chaque citoyen peut se faire tester à condition que le test soit repris sur la liste de Sciensano (l'Institut scientifique de santé publique, NDLR) et que l'analyse soit effectuée par un laboratoire agréé". Le test sera entièrement remboursé pour certains groupes-cibles. Les autres personnes devront s'acquitter d'un maximum de 9,6 euros. Les arrêtés royaux qui fixent les modalités de remboursement seront prochainement publiés au Moniteur belge. (Belga)