Les trains circulent à nouveau entre Namur et Dinant

La circulation ferroviaire a repris samedi peu avant 17h00 entre Namur et Dinant, indique Infrabel. Elle était interrompue depuis 06h30 en raison d'un accident survenu sur les voies.Les réparations ont pris plusieurs heures mais désormais l'une des deux voies impactées est opérationnelle. La circulation se fait donc en alternance entre Namur et Dinant. L'autre voie devrait être à nouveau en fonction à partir de 05h00 mardi matin, précise encore Infrabel. Samedi matin, une voiture s'est retrouvée sur les rails après avoir chuté d'une route qui les surplombe, à Godinne. Un train de passagers effectuant la ligne Namur-Dinant n'a alors pu l'éviter. L'automobiliste est décédé et la thèse du suicide est privilégiée par le parquet de Namur. (Belga)

